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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: ويتكوف ينتظر نتائج ضغط الوسطاء على حماس قبل اتخاذ قرار بشأن قدومه إلى المنطقة

Lebanon 24
29-06-2025 | 01:29
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