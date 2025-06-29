Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية الألماني: ندعم مهاجمة إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية خلال الأيام الماضية

Lebanon 24
29-06-2025 | 02:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الألماني: البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا حقيقيا لحق إسرائيل في الوجود وتهديده يصل لأوروبا
lebanon 24
29/06/2025 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: أضرار كبيرة طالت المواقع النووية الإيرانية بعد 12 يوماً من الحرب
lebanon 24
29/06/2025 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت": لم تتمكن إسرائيل بعد من تدمير المواقع النووية الإيرانية الأكثر حماية
lebanon 24
29/06/2025 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حددت الأهداف ومواقع المنشآت النووية الإيرانية ومن ضمنها أهداف تحت الأرض
lebanon 24
29/06/2025 15:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:06 | 2025-06-29
07:49 | 2025-06-29
07:48 | 2025-06-29
07:32 | 2025-06-29
07:30 | 2025-06-29
07:17 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24