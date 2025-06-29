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هآرتس: التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تُحدث تغييرات حقيقية وتثير انتقادات داخل المؤسسة الأمنية

Lebanon 24
29-06-2025 | 03:45
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