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الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: نحذر من أي سياسة قد تؤدي إلى ضم الاحتلال أراضي في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:11
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