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إعلام إسرائيلي: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل الآن أمام المحكمة المركزية في القدس في جلسة سرية

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:29
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