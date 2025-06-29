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البرلمان الإيراني: التصديق على مشروع قانون تشديد العقوبات على المتعاونين مع دول أجنبية معادية
Lebanon 24
29-06-2025
|
08:22
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