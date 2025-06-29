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مقر خاتم الأنبیاء بهيئة الأركان الإيرانية: القوات المسلحة جاهزة ولن تتردد في الدفاع عن إيران وشعبها

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:36
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