Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 30 جنديا بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة خلال المعارك بغزة منذ استئناف القتال في آذار الماضي

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحوثيون أطلقوا 25 صاروخًا بالستيًّا على إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة
lebanon 24
29/06/2025 19:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: تفجير العبوة الناسفة بناقلة الجند أدى لمقتل جندي وإصابة 9 آخرين
lebanon 24
29/06/2025 19:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ استئناف القتال في غزة أطلق 43 صاروخاً باليستياً من اليمن على إسرائيل بينها 5 صواريخ في الأسبوع الماضي فقط (معاريف)
lebanon 24
29/06/2025 19:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة الاستطلاع 6646 خلال المعارك في شمال قطاع غزة
lebanon 24
29/06/2025 19:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:08 | 2025-06-29
12:00 | 2025-06-29
12:00 | 2025-06-29
11:53 | 2025-06-29
11:41 | 2025-06-29
11:38 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24