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فايننشال تايمز عن مسؤولين: التقييمات أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يكن مركزا في فوردو وقت الهجوم

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:40
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