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ترامب: كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الـ 3

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:24
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