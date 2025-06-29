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لابيد تعليقا على طلب ترمب إنهاء محاكمة نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي

Lebanon 24
29-06-2025 | 10:40
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