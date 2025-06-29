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السفير الأميركي في تركيا للأناضول: الشرق الأوسط جاهز لحوار جديد ولدينا قادة جيدون من الجانبين
Lebanon 24
29-06-2025
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11:18
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