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مبعوث أميركا إلى سوريا: اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورة

Lebanon 24
29-06-2025 | 11:20
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