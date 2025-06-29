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حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى تحرك فاعل لحماية قبلة المسلمين الأولى من تدنيسها والعبث في هويتها

Lebanon 24
29-06-2025 | 11:22
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