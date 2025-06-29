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نتنياهو: فتحت أمامنا نوافذ لفرص عدة لكن علينا أولا إعادة الرهائن وهزيمة حماس

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:58
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