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الخارجية الإيرانية: التصريحات المهينة والمتغطرسة ضد إيران والشخصيات السياسية والدينية تزيد الاشمئزاز والكراهية للسياسة الأميركية

Lebanon 24
29-06-2025 | 13:43
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