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"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: واشطن تخطط للضغط على وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
29-06-2025 | 17:11
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