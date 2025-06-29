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أخبار عاجلة
"واشنطن بوست" عن مسؤول استخباري رفيع: مضمون اتصال هاتفي بين مسؤولين إيرانيين غير كاف لبناء تقييم استخباري
Lebanon 24
29-06-2025
|
18:00
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