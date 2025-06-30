هيئة البث الإسرائيلية: النقاش السري في محكمة نتنياهو يوم أمس والذي شارك فيه قادة المؤسسة الأمنية لتأجيل المحكمة هذا الأسبوع، كان يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات مع سوريا

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