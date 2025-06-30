Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: النقاش السري في محكمة نتنياهو يوم أمس والذي شارك فيه قادة المؤسسة الأمنية لتأجيل المحكمة هذا الأسبوع، كان يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات مع سوريا

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة المركزية بالقدس تقرر تأجيل محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع (الحدث)
lebanon 24
30/06/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء الاجتماع الأمني بمشاركة نتنياهو وعدد من الوزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية
lebanon 24
30/06/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: محاولات إسرائيلية للتأثير على الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع #إيران
lebanon 24
30/06/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادات أجهزة أمنية بتطورات إقليمية محتملة
lebanon 24
30/06/2025 10:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:16 | 2025-06-30
03:11 | 2025-06-30
02:57 | 2025-06-30
02:47 | 2025-06-30
02:43 | 2025-06-30
02:40 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24