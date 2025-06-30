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هآرتس عن قادة بالجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة استنفدت ولا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:13
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