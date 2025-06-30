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بدء اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان

Lebanon 24
30-06-2025 | 02:43
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