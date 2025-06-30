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النائب قاسم هاشم لـmtv: كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:58
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