علي فياض بشأن ورقة توم برّاك: هذا الموضوع يناقش و"لما يكون عنا تعليق رح نعلنو" وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701 (mtv)

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