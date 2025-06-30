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الطيران الإسرائيلي يحلّق على علو متوسط فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي
Lebanon 24
30-06-2025
|
04:11
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