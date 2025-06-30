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الخارجية الإيرانية: مواقف ترامب غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:41
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