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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نقبل بشروط حماس وسنستخدم القوة إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غزة

Lebanon 24
30-06-2025 | 04:53
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