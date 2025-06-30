الرئيس بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر 65 نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول

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