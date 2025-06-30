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النائب ميشال معوّض: أردنا تسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك "عجلة" لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:31
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