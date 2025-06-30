معوّض: ما حدث اليوم جريمة مزدوجة وهي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة

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