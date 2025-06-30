Advertisement

أخبار عاجلة

النائب وضاح الصادق: النقاش كان سرياليّاً والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وضاح صادق: غياب تيار المستقبل أثر على نسبة الاقتراع وندعو أهل بيروت للتصويت
lebanon 24
30/06/2025 14:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر 65 نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول
lebanon 24
30/06/2025 14:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: وقّعنا على عريضة بأكثريّتنا كنوّاب والهيئة العامّة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك
lebanon 24
30/06/2025 14:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي خريس للـLBCI: ما يجري اليوم استفتاء شعبي لخيارات التمسك بالدولة والوحدة الوطنية والعيش المشترك والزام الجيش الاسرائيلي بالانسحاب تنفيذاً للقرار 1701
lebanon 24
30/06/2025 14:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2025-06-30
07:24 | 2025-06-30
07:16 | 2025-06-30
07:14 | 2025-06-30
07:08 | 2025-06-30
06:59 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24