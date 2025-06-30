الصادق: "ما بيقدر مليون ونصّ لبناني يقطعوا ticket ليصوّتوا في لبنان" لذلك نقول "لا" لزميلنا علي فياض فهؤلاء لديهم الحقّ في التصويت من أماكنهم

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