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القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:54
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