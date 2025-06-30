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نتنياهو: لا يمكن لأي دولة أن تتحمل أعمال عنف وفوضى كإحراق منشأة عسكرية والإضرار بممتلكاتها والاعتداء على رجال الأمن

Lebanon 24
30-06-2025 | 05:56
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