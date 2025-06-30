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القناة 12 الإسرائيلية: لجنة الكنيست تقر بالإجماع عزل النائب أيمن عودة وسيكتمل الإجراء بتصويت 90 من 120 عضو كنيست مع القرار

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:47
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