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النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: لدينا مسارين لاعادة الاعمار الاول يتعلّق بالتمويل للبيوت المهدّمة والثاني يتعلّق باعادة اعمار البنى التحتية

Lebanon 24
30-06-2025 | 07:16
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