المتحدث باسم الخارجية القطرية: التعنت الإسرائيلي هو ما يمنع دخول المساعدات إلى غزة وهناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه الوصول إلى اتفاق بشأن غزة لكن هناك تعقيدات

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