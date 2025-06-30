Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي: ويتكوف يتوجه إلى المنطقة خلال أيام (الحدث)

Lebanon 24
30-06-2025 | 09:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف يتوجه إلى معسكر رعيم في غلاف غزة لاستقبال عيدان ألكسندر
lebanon 24
30/06/2025 19:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لقاء مرتقب ظهر اليوم بين ويتكوف ونتنياهو وديرمير ومسؤولين إسرائيليين آخرين
lebanon 24
30/06/2025 19:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 14: خلال أيام قليلة سنحقق الأهداف العسكرية للحرب في إيران
lebanon 24
30/06/2025 19:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لفوكس نيوز: الصراع الرئيسي مع إيران قد ينتهي خلال أيام قليل
lebanon 24
30/06/2025 19:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2025-06-30
12:27 | 2025-06-30
12:26 | 2025-06-30
12:26 | 2025-06-30
12:17 | 2025-06-30
12:16 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24