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تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق مدينة النبطية وجوارها على علو منخفض جداً
Lebanon 24
30-06-2025
|
10:14
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