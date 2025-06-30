مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قرارا يُجدّد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر (سكاي نيوز)

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