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حماس: نحذر من الأوضاع الكارثية التي يعيشها أسرانا داخل السجون في ظل استمرار تنكيل الاحتلال بالأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:52
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