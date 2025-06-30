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الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يعمل على إنهاء العملية في غزة واستعادة الرهائن بأقرب وقت

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:10
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