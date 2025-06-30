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رئيس مجلس النواب نبيه بري يُرجئ الجلسة التشريعية إلى تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:35
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