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الرئيس الإيراني: العدو ظن أنه عبر بعض الهجمات سيدفع الناس للاحتجاج ويحقق أهدافه لكن شعبنا أفشل حساباته

Lebanon 24
30-06-2025 | 11:38
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