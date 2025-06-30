Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: هجوم إسرائيل الذي استهدف عالما إيرانيا الثلاثاء الماضي ليس عملية عسكرية بل جريمة بشعة

Lebanon 24
30-06-2025 | 12:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني استهدف المواقع والمراكز المدنية بالصواريخ الباليستية وهذه جريمة حرب
lebanon 24
30/06/2025 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الإيراني: تعرض مروحية إسعاف لأضرار جسيمة نتيجة هجوم صهيوني استهدفها في منطقة غير عسكرية
lebanon 24
30/06/2025 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: 7 مصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة حيفا
lebanon 24
30/06/2025 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "نور نيوز" الإيراني: هجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع بارشين العسكري جنوب شرقي ⁧‫إيران‬⁩
lebanon 24
30/06/2025 22:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2025-06-30
14:52 | 2025-06-30
14:50 | 2025-06-30
14:49 | 2025-06-30
14:47 | 2025-06-30
14:37 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24