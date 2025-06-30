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يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش أوضح أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير
Lebanon 24
30-06-2025
|
12:47
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