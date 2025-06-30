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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: لن نوافق على التزام مسبق بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي لإنهاء حرب غزة

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:04
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