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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: نراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:01
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