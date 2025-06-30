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ترامب: إجراءاتنا بشأن سوريا لا تشمل من يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الولايات المتحدة وسوريا وجيرانها

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:26
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