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موقع واللا: اجتماع اليوم بين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان ستطرح خلاله الأفكار النهائية للتعامل مع غزة

Lebanon 24
01-07-2025 | 00:14
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