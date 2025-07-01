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موقع واللا: اجتماع اليوم بين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان ستطرح خلاله الأفكار النهائية للتعامل مع غزة
Lebanon 24
01-07-2025
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