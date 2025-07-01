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موقع واللا: نتنياهو يجتمع اليوم مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث أفكار بشأن المختطفين بغزة والتعامل مع القطاع

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:12
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